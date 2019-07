Prefeitura de Cruzeiro do Sul ainda não decidiu se vai gerenciar UPA

A terceira edição do RB Graffiti ocorre entre 12 e 21 de julho e promete uma grande efervescência entres as culturas urbanas do Acre. Em 2019, mais de cem artistas selecionados entre grafiteiros e rappers locais, nacionais e internacionais farão uma intervenção marcante em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, num conjunto de ações que unem grafite, música, dança, poesia, cultura de paz e consciência ambiental.

O evento começa na próxima sexta-feira, 12, no Memorial dos Autonomistas, onde acontece um café da manhã e o credenciamento dos artistas selecionados. A partir daí uma vasta programação se inicia, com foco em uma das regiões mais carentes de Rio Branco: o morro do Preventório. Plantio de mudas, oficinas e shows acontecem enquanto os artistas grafitam o reservatório de água, casas de moradores e o muro da escola Heloísa Mourão Marques.

Para um dos organizadores do evento, o RB Graffiti é um festival de trocas humanas, de criação artística e de conscientização social. “É um evento que reúne diversos movimentos e permite que a sociedade conheça melhor o universo do grafite e outras linguagens das culturas urbanas como o Slam, que é um campeonato de poemas falados, as batalhas de break, os DJs, as batalha de rimas, dentre outros. Tudo isso é vivo no Acre e o RB acaba funcionando como um grande catalizador dessas iniciativas”, afirma Matias Souza.

Programação

A RB Fest será ponto alto da programação e vai ocorrer no domingo, 14, no espaço cultural Massemba, com vários shows de artistas locais e uma atração nacional de peso: MC Marechal. O rapper carioca que influenciou o movimento de poesia de rua no Brasil, vem pela primeira vez a Rio Branco e traz um show de resistência e crítica social, encerrando a etapa Rio Branco do evento. De 16 a 21 de julho o festival segue para Cruzeiro do Sul.

