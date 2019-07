Prefeitura de Brasileia realiza abertura oficial das atividades do Projeto Rondon

A prefeitura de Brasileia realizou na tarde de segunda-feira (8), a solenidade de abertura oficial das atividades do Projeto Rondon no município. A solenidade foi realizada no Centro Cultural Sebastião Dantas e contou com a Presença da Prefeita Fernanda Hassem, primeiro secretário da Câmara vereador Edu Queiroz, vereadores Antonio Francisco, Rosildo e Jurandir, Secretários Municipais, o grupo dos vinte e um rondonistas e ainda a presença de pessoas inscritas nas oficinas que serão realizadas.

Na oportunidade, foi feita a apresentação dos professores e parte da equipe do Projeto Rondon, “Operação Vale do Acre”, que vão passar onze dias em Brasileia, realizando diversas oficinas para os brasileenses, através de uma parceria da Prefeitura Municipal, Governo do Acre e Ministério da Defesa. Eles chegaram à cidade no domingo (7), onde foram recebidos pela equipe de gestão da Prefeita Fernanda Hassem na igreja matriz de Brasileia, Nossa Senhora das Dores, onde estão alojados.

A prefeita Fernanda Hassem falou da importância do projeto para o município. “Nós inscrevemos Brasileia no inicio do ano quando estávamos em Brasília e houve a oportunidade dos municípios se inscreverem, e hoje recebemos a caravana com mais de 20 integrantes que estarão levando capacitações sobre tudo nas áreas da saúde, educação, infraestrutura e meio ambiente. Quero agradecer as escolas, unidades de saúde, Ministério da Defesa, as nossas equipes municipais, Padre Moacir por ceder o espaço e ao Governo do Acre”, falou Fernanda Hassem.

São acadêmicos e professores das Universidades do Vale do Itajaí (Univali/Sc) e Unisanta – Interior de São Paulo, coordenados pelos professores Edneia, Fernanda e Daniel, que promoverão ações que gerem desenvolvimento local sustentável e promoção da cidadania, em suas áreas de atuação.

A professora Edneia Casagrande da Univali falou a respeito da expectativa em realizar a Operação Vale do Acre. “Inicio minha fala agradecendo todo o apoio que a Prefeitura de Brasileia está nos dando, estamos nos sentindo em casa, e isso faz com que crie um sentimento e uma vontade de poder retribuir efetivamente com qualidade o que nos propomos a fazer. O nosso objetivo principal é fazer as coisas acontecer, sempre deixando os estudantes conduzirem as oficinas, nós dando o suporte necessário garantindo a qualidade do ensinamento para a população”, destacou Edneia.