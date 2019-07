Polícia prende homem acusado de espancar esposa com um cinto

Fazendo parte da programação dos 109 anos de emancipação política do município de Brasileia, a Prefeita Fernanda Hassem, entregou na sexta-feira, 5, quatro ruas completamente pavimentadas com massa asfáltica no bairro São João.

Agora os moradores do bairro, poderão transitar em ruas de qualidade e sem transtornos. Já que antes do benefício os moradores, estudantes e condutores sofriam no período invernoso, onde encontravam dificuldades até mesmo para transitar a pé.

A moradora, Maria Amélia, que reside no bairro a nove anos, agradece o investimento, “eu só tenho a agradecer a Deus, e depois a nossa prefeita Fernanda Hassem, pois moro aqui a mais de nove anos. Tenho dois filhos para ir à escola e antes era só sofrimento. No inverno para andar aqui, só com os pés na sacola. E agora, não tenho nem palavras para agradecer a nossa prefeita. Estou muito feliz!”, ressalta moradora.

A Prefeita Fernanda Hassem, destaca a importância da obra para a comunidade, “Fiz questão de visitar essa obra antes, durante e depois de concluída ouvindo a comunidade e aproveitar para prestar contas com a população, confesso que nesses dois anos e meio essa obra é a mais importante da minha gestão, acredito que aqui era o local mais difícil de morar em Brasileia. Não tinha saneamento básico, nem água nas torneiras, não existia pavimentação asfáltica e fizemos questão de responder com trabalho. Quero agradecer a equipe do Depasa e o Governo do Estado que nos ajudou”, destacou Fernanda Hassem.

Além do beneficiamento das ruas, os moradores do bairro também foram contemplados com a implantação total de água encanada por meio do Departamento de Pavimentação, Água e Saneamento (DEPASA) em parceria com a Prefeitura.

Estiveram presentes o Senador Sérgio Petecão, Deputado Federal Manoel Marcos, o representante do Deputado Federal Flaviano Melo (Aldemir Lopes), os vereadores Marquinhos Tiburcio, Rozevet, Rosildo, Edu, Mario Jorge e Antonio Francisco.

As vias são fruto de convênio e recursos do Ministério da Defesa por meio do programa Calha Norte no valor de R$ 483.571,66 provenientes de emenda parlamentar do Deputado Federal Flaviano Melo em contrapartida com a Prefeitura de Brasileia.