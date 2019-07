Jovem acreano se destaca no basquete no interior de São Paulo

O atleta Jordan Melo, que já foi campeão Estadual pelo Unimeta-Galvez no Acre, agora também se destaca no basquete paulita.

Nos Jogos Regionais Andradina 2019, encerrados nesta segunda-feira, 8, o time de Jordan, o Ilha Solteira, enfrentou o America, perdeu por 12 pontos, ficando como vice e classificado para o Estadual, nos os jogos abertos de São Paulo, onde atuarão grandes equipes.

“Nos jogos estaduais estarão grandes times de NBB, como o Franca e isso me dá orgulho independente do resultado da competição”, cita Jordan, que foi morar em São Paulo no início deste ano, acompanhando a mãe, que faz tratamento contra um câncer na mama.

A mãe de Jordan, a Tenente da Polícia Militar do Acre, Inês Melo, que faz tratamento no Hospital de Barretos fala da dupla felicidade. ” Meu filho veio comigo pro tratamento e é um grande companheiro. Ele não desiste do sonho do basquete em nenhuma situação e essa participação dele em uma grande competição é uma alegria pra nós todos. A força dele me dá força”, conclui emocionada.