Internautas elogiam melhorias na Avenida Amadeo Barbosa

O governador Gladson Cameli (Progressistas) postou em sua página no facebook na manhã desta sexta-feira, 5, uma imagem onde ele aparece dançando com os idosos no espaço “Senadinho”, que fica em frente ao Palácio das Secretarias, no centro de Rio Branco. De acordo com sua assessoria, as fotos foram registradas durante a semana.

“Bom dia! Sexta-feira é dia de Senadinho!”, legendou o governador em sua publicação que é comentada e curtida por centenas de simpatizantes.

Logo após a divulgação da imagem, o ac24horas fez um levantamento que revela que os músicos que tocam no Senadinho não recebem seus salários desde de dezembro do ano passado. O contrato com a empresa terceirizada que fazia os pagamentos aos músicos venceu em novembro, ainda na gestão do governador Sebastião Viana, período em que os artistas receberam o último pagamento.

A informação foi confirmada pelo diretor-presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Manoel Pedro de Oliveira, o Correinha, enfatizando que o Estado trabalha desde o inicio do ano para regularizar a situação. “Na verdade iniciamos um processo licitatório para contratação da empresa responsável pelos pagamentos. Agora em junho a empresa foi escolhida e brevemente os pagamentos serão realizados”, disse.

Correinha afirmou que para compensar os músicos, a empresa responsável fará um repasse maior para a banda, já que a licitação não pode pagar valores retroativos.