Governo federal anuncia mudanças no eSocial para simplificar

O deputado federal Alan Rick (DEM) e integrantes da bancada federal do Acre estiveram reunidos na manhã desta terça-feira (09), com o Secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Erno Harzeheim para tratar do Programa Mais Médico e a possibilidade de desassistência no atendimento em saúde, especialmente nos municípios classificados com perfil de 1 a 3, onde está inserida a capital Rio Branco. A reunião ocorreu por solicitação de Alan Rick que tem pautado a defesa dos médicos brasileiros formados no exterior como uma das prioridades do seu mandato.

Durante a reunião, Alan Rick aproveitou para questionar o Secretário acerca da alteração do último edital, onde a indicação de municípios precede análise documental.

“Fiquei muito feliz em saber que, já neste edital, serão convocados o dobro de profissionais, criando-se um cadastro reserva. Desta forma, desistências ou problemas durante a fase de análise documental não deixarão vagas desocupadas, sendo supridas pelo cadastro”, disse Alan Rick.

O Secretário Harzeheim também informou à bancada acreana que, apesar de não haver possibilidade de se acrescentar as cidades de perfil 1 a 3 neste último edital do Mais Médicos, um novo programa será apresentado pelo Ministério da Saúde. Estima-se que este novo programa irá dobrar a quantidade de vagas em municípios pequenos, além de incluir capitais e outras regiões de acordo com critérios que ainda serão divulgados.

“Harzeheim nos informou ainda que haverá mudanças no financiamento da Atenção Primária, pois esta constitui um dos principais focos da nova Gestão Federal. Os municípios vão precisar passar por uma adaptação à nova forma de repasse, porém receberão mais recursos”, destaca Alan Rick.

Além do parlamentar Democrata, estiveram presentes também a Senadora Mailza Gomes (PP), os Deputados Vanda Milani (SD), Manoel Marcos (PRB) e Perpétua Almeida (PCdoB), além dos Prefeitos Socorro Neri (Rio Branco) e Tião Flores (Epitaciolândia).