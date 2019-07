Gladson trolla secretários

O governador Gladson Cameli (Progressista) é um cara divertido, bem-humorado. Vive trollando seus secretários e assessores mais próximos publicamente. Quando não o faz nas solenidades, inventa toda segunda feira pelo programa “Fale com o governador”, na rádio Aldeia, Sistema Público de Comunicação. A última trollada foi muito engraçada. Ele disse que “alguns secretários tem o ego maior do que o dele, querem mandar mais do que o governador e ficam falando mal uns dos outros. É engraçado ou não?!

Ele também é muito bom de stand up quando está no dispositivo de honra em uma solenidade, numa reunião de trabalho com parlamentares ou servidores. A GIF dele comendo banana com farinha enquanto uma distinta senhora discursava foi demais. Fez inveja para o senador Petecão, que é 100% popular. Só de imaginar a cara dos secretários depois das declarações do governador dá vontade de rir. Quem tem o ego maior do que o dele? Quem quer mandar mais do que ele? Quem fica falando mal dos colegas? É demais…

Resultado da pesquisa:

Trollar é uma gíria da internet que significa zoar, chatear, tirar o sarro. Consiste em sacanear os participantes de uma discussão em fóruns da internet, com argumentos sem sentido, apenas para enfurecer e perturbar a conversa. Atualmente, o ato de trollar alguém não acontece só no ambiente virtual.

. Sobre o recesso da Assembleia Legislativa e a CPI da Energisa o presidente da Comissão, deputado Daniel Zem (PT), informou o seguinte:

. “A CPI concluiu a primeira etapa de visitas institucionais e coleta de informações; após o recesso, seguiremos com a segunda etapa: audiências públicas; na terceira fase acontecem as oitivas; e, por fim, a quarta etapa: confecção, apreciação e votação do relatório”.

. A CPI dos consignados proposta pelo líder do governo, deputado Luís Tchê (PDT), ficou para depois do recesso.

. Uma CPI de cada vez é bem melhor, até porque o caixa da Assembleia Legislativa está muito baixo.

. O que tem pai, filhos, mulher, marido, irmãos, primos e tias brigando por causa do capitão e do Sérgio Moro não está escrito.

. Afinal de contas, o capitão e o Moro foram vaiados ou não no Maracangalha?

. Pense numa disputa besta!

. Ao que parece, com a secretária de Saúde, dra. Mônica, ou vai, ou racha ou lasca a tampa da caixa.

. A Secretaria de Saúde estava mesmo precisando de uma boa sacudida, bater a poeira, sacudi o pó!

. Os dois coronéis do Exército estão na linha de frente com a dra. Mônica!

. Tem que apertar devagar para não estrompar a rosca!

. O deputado federal Jesus Sérgio (AC) está proibido pela direção nacional do PDT de votar a favor da reforma da previdência.

. Se o fizer será punido.

. São dois votos contrários:

. Ele e a deputada Perpétua Almeida (PC do B).

. O governador Gladson Cameli só pode contar agora com seis votos!

. O PSL desistiu de apoiar uma reforma mais branda para os policiais; se arrependimento matasse!!

. O Brasil é o pais da mamata, dos privilégios!

. “Ou acaba ou se acaba”, já dizia dom. Pedro I.

. Li ontem que o Congresso pode dobrar o Fundo Eleitoral para mais de R$ 3,4 bilhões…

. O Fundo Partidário deve ir no mesmo embalo.

. Depois reclamam do eleitor quando que vende o voto; na verdade as eleições é um dia de feira, um grande mercado.

. Ano que vem, por exemplo, teremos uma grande feira eleitoral; a fruta que mais será comercializada é a laranja.

. A Maria Rosa passa mensagem desesperada pedindo emprego para o filho de 18 anos que é um menino bom, mas passou a se entrosar na rua com más companhias.

. Desesperada…

. Arranjar emprego onde?

. Não tem qualificação nenhuma, também não quer estudar.

. Assim como o filho da Rosa são centenas e até milhares de jovens sem a menor perspectiva de futuro e de vida.

. Mais polícias, mais armas, mais munições, mais carros, motocicletas, aviões, helicópteros e inteligência…são bons remédios para baixar a febre.

. Melhorar os sintomas da doença!

. A banalização do mal, os adolescentes e jovens apenas seguem ordens…

. Bom dia!