Gestores definem datas da ExpoJuruá 2019; ‘Barões da Pisadinha’ é uma das atrações

Em Rio Branco, a prefeita Socorro Néri já anunciou que não vai receber as Unidades de Pronto Atendimento – UPAS.

Em Cruzeiro do Sul, o governo do Estado conclui agora, a obra da UPA, apesar da unidade já ter sido inaugurada no fim da gestão do ex-governador Sebastião Viana. A prefeitura não foi consultada ou comunicada oficialmente sobre a possibilidade de municipalização da gestão da unidade de saúde depois de concluída.

A chefe de gabinete do prefeito Ilderlei Cordeiro, Idelcleide Cordeiro, disse que, “é uma grande responsabilidade. Podemos analisar e verificar se temos condições. Não podemos assumir esse compromisso se não for para fazer o melhor pela população”.

A situação financeira da prefeitura de Cruzeiro do Sul é difícil, como na maioria das cidades. Nesta segunda-feira, 08, Ilderlei Cordeiro,conseguiu autorização da Câmara Municipal para contrair empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 15,5 milhões, para obras de infraestrutura na cidade. A prefeitura havia iniciado o asfaltamento das ruas com recursos próprios usando uma tecnologia inovadora, mas há mais de um mês acabou o asfalto e o serviço não avançou. Agora Ilderlei aguarda o primeiro desembolso do empréstimo, no valor de R$ 5 milhões de reais. A estimativa é que essa liberação aconteça até o próximo dia 15 de agosto.