Em Brasileia, Operação Verão segue beneficiando ramais na zona rural

Brasileia estava em festa durante a ultima semana, mas a prefeitura não deixou de trabalhar na infraestrutura urbana e rural para garantir aos munícipes e visitantes melhores condições de trafegabilidade. Os trabalhos beneficiaram principalmente a área rural, com a recuperação de ramais para garantir o acesso e a escoação da produção.

As frentes de trabalhos da Operação Verão seguem avançando no município, que beneficiou a comunidade do quilômetro 19 do ramal da Eletra que também acessa o ramal do km 13, que concentra grande número de pessoas que comercializam produção na cidade e que a muito tempo estava desassistida.

Os moradores da região viram de perto o trabalho de limpeza, reabertura e piçarramento do ramal além da instalação de bueiras em pontos críticos da via para garantir a escoação da água das chuvas, realizado pela Prefeitura de Brasileia por meio da Secretaria de Obras.

Os ramais Alegria do Carmem e do km 9 também foram contemplados, com as melhorias que agora oferecem melhor qualidade de acesso aos condutores, transporte escolar e para os moradores que diariamente utilizam as vias. A Operação Verão vem atendendo reivindicação dos produtores e mudando a realidade de várias famílias que residem na área rural do município.

A Prefeita Fernanda Hassem, destaca o importante trabalho desenvolvido na área rural, “mesmo com as dificuldades, seguimos empenhados em levar melhores condições aos nossos produtores que tanto batalham. Esse é nosso objetivo, e vamos continuar trabalhando em busca de dias melhores para o nosso povo”, destaca Fernanda.