Céu aberto com temperatura amena pode predominar no Acre nesta terça (9)

Foi publicado no Diário Oficial da União, a prorrogação da validade do concurso BASA 2018, por mais um ano. Com a nova medida, o documento fica valido até o dia 03 de julho de 2020.

O certame ofertou 551 vagas, sendo 46 vagas de caráter imediato e 505 vagas para formação de cadastro reserva, nos cargos de Técnico Bancário e Técnico Científico, para níveis médio e superior, respectivamente.

O salário inicial oferecido no concurso foi de até R$ 4,1 mil. Vale ressaltar, que as vagas são destinadas para trabalhar nos Estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Amapá, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins.

Segundo informações da banca organizadora, Fundação Cesgranrio, o certame registrou mais de 119 mil inscritos. O cargo com maior número de inscrições foi o de Técnico Bancário, com 117.601 candidatos inscritos.