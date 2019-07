Após novo arrastão, estudantes apelam por segurança em linhas de ônibus

A sobrinha da sexta vítima fatal da explosão do barco, Natiele Silva Santos, disse que a família está resolvendo a parte burocrática da liberação do corpo de Jocicleia Ferreira da Silva, que morreu nesta segunda-feira, 8, em Goiânia, onde estava internada.

Como o acompanhante que estava com Jocicleia não é parente direto, a família providencia uma Procuração para que ele possa resolver os trâmites burocráticos e trazer o corpo pro Acre.

Quando o corpo de Jocicleia chegar ao Estado será levado para Marechal Thaumaturgo, para ser sepultada ao lado do marido, Valdir Torquato, também vítima da da explosão, enterrado no último dia 30 de junho.

O filho de Jocicleia, Paulo Vitor, de 4 anos, segue internado em Belo Horizonte. De acordo com Natiele, a criança teve complicações pulmonares, mas já passa bem.

Nesta terça-feira, 9, os médicos vão tirar a sedação dele. Paulo Vitor será submetido a uma cirurgia plástica no braço esquerdo. ” Nossa oração agora é pela recuperação dele que vai ter que fazer um enxerto no braço. A traqueostomia também tinha dado problema mas agora está tudo bem nessa parte também”

A família que morava na Foz do Rio Bagé, estava em Cruzeiro do Sul porque Valdir fazia exames de próstata. E voltava pra casa no barco que explodiu no dia 7 de junho, enquanto era abastecido irregularmente com 5 mil litros de combustível.

Jocicleia teve 14 filhos e 9 ainda moravam com ela e o marido na Foz do Bagé. Agora o filho mais velho, José Maria, de 20 anos, é responsável pelos irmãos de 9 a 15 anos que estão com ele e pelo caçula, Paulo Vítor, que segue internado.