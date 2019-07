Após explosão de barco, audiência pública será realizada no Juruá

Agência Nacional do Petróleo e Gás ANP e a Agência Nacional de Transporte Aquaviário Antaq, realizam uma Audiência Pública em Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira, às 9h no Centro de Referência em Inovação para a Educação – CRIE.

A Audiência Pública será realizada na semana em que completa um mês da explosão do barco nas margens do Rio Juruá, em 7 de junho, e contará com a participação de prefeitos de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, de Porto Walter, Zezinho Barbary e Isaac Piyãko, de Marechal Thaumaturgo, além de membros da Marinha, empresários do ramo de combustível e outras instituições relacionadas com o fornecimento e transporte de combustível na região do Juruá.

Desde a explosão do barco no Rio Juruá, em 7 de junho, a Antaq proibiu o transporte de combustível, da forma como era feito, para as cidades de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, para onde iriam os 5 mil litros de gasolina que abasteciam o barco na hora da explosão. Com o desabastecimento, os prefeitos das duas cidades, decretaram Estado de Emergência. As aulas das escolas foram suspensas e vários serviços estão sendo interrompidos.

O prefeito Zezinho Barbary, aguarda que ” na audiência seja resolvida essa situação, que é urgente. Queremos Fiscalização sim para evitar novas tragédias, mas as cidades do Alto Juruá não podem mais ser penalizadas dessa forma”.

Início da solução

A Atem, uma distribuidora de combustível deve começar logo a operação regular de transbordo de combustível para embarcações que transportam o produto para Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. Será em um local próximo à travessia de Rodrigues Alves e adequado para a transferência de combustível dos caminhões para as embarcações.