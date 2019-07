Uma trégua para Gladson Cameli!

A partir dessa semana o governador Gladson Cameli (Progressista) terá uma trégua na Assembleia Legislativa. É que os deputados entram em recesso quinta-feira, 11, e voltam aos debates dia 31 de julho, segundo informou a assessoria jurídica da Casa. A maioria dos parlamentares viaja para o interior ou para outros Estados. Gladson terá um tempo precioso para governador sem perturbações da oposição, mas principalmente de sua base de sustentação política. Porém, algumas categorias de servidores continuam exigindo reposição salarial, os funcionários do Pró-Saúde querem um desfecho, a população ainda reclama da Saúde e Segurança nas redes sociais. Trégua mesmo só dos deputados.

. O Lula pode continuar preso, o Sérgio Moro ministro da Justiça, o Bolsonaro presidente e o Carlos Bolsonaro fazendo as doidices dele, mas nunca mais o Judiciário e o Ministério Público no Brasil serão os mesmos.

. As divulgações das conversas pelo InterceptBR, Folha de S. Paulo e revista Veja serão um marco no mundo jurídico brasileiro.

. “Aha uhu o Fachin é nosso”!

. Bem que eu desconfiava, o homem foi nomeado pela ex-presidenta Dilma Rousseff (PT), só poderia terminar assim.

. De volta ao Acre…

. Auditor do TCU comentou em palestra que a corrupção na compra de medicamentos, insumos, merenda escolar e etc… está na entrega e não mais no preço.

. Entendeu, Macunaíma?!

. As prefeituras compram, pagam, mas não recebem toda a mercadoria; alguém atesta que recebeu.

. As orientações dos ministros do TCU e da CGU são muito comuns na RBN, são públicas!

. A gente vai dirigindo com o rádio do carro ligado e ouvindo tudo!

. Eles dizem, por exemplo, quais são os rastros de corrupção que os gestores deixam, as impressões digitais, as pegadas.

. Segundo eles, é impossível não ser descoberto, tudo é questão de tempo!

. Portanto, melhor fazer o que é certo e se contentar com o próprio soldo como disse o João.

. O João não é nenhum ministro ou auditor, é João, o Batista; para os crentes é São João Batista, que morreu decapitado a mando do rei Herodes.

. Perguntaram à João Batista:

. “O que devemos fazer para herdar o Reino de Deus”?

. Ele respondeu:

. “Contentai-vos com o vosso soldo e a ninguém maltrateis”.

. Coisa de mais de dois mil anos atrás!

. Hoje em dia é diferente…

. O governador Gladson Cameli deveria pagar as rescisões de forma escalonada; a primeira leva que é a maioria paga até R$ 10 mil reais, depois os demais.; já dei a sugestão outras oportunidades.

. Antes da Expoacre que é para o povo torrar o dinheiro na festa!

. O presidente da Aleac, deputado Nicolau Junior (Progressista) faz um excelente trabalho à frente do Poder.

. Terá facilidade de se reeleger para mais dois anos, ele o 1º secretário deputado Luís Gonzaga (PSDB).

. O MDB está jogando todas as suas fichas no nome do deputado Roberto Duarte para disputar a prefeitura da capital.

. Se ele não for o candidato o partido fica boiando, não tem um segundo nome.

. Tião Bocalom deverá mesmo ser confirmando na direção da Emater; o problema é que o órgão anda sem recursos para nada e ele acabe como a rainha da Inglaterra.

. Sobre a disputa municipal em Rio Branco tem muito balão de ensaio, muitos pré-candidatos apenas para se cacifar no processo.

. A maioria que diz que vai ser candidato, não será!

. Lembrando que a partir das próximas eleições não haverá mais coligações proporcionais; acabou a conversa de juntar um grupo de nanicos para fazer legenda.

. Cada partido terá que ter sua chapa própria.

. Porém, a coligação no campo majoritário está valendo.

. Bom dia!