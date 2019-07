Secretária destrói modelo de saúde executado por Alysson Bestene: “não existe”

Mesmo com todas as mudanças já colocadas em prática, com todo o pedido feito aos servidores, funcionários temporários e colaboradores em geral, a atual gestão do governo do Estado diz que continua tendo dificuldades para contar com apoio do corpo de servidores, principalmente na área da saúde.

“Estão acontecendo umas coisas na saúde, mas só quero ser parceiro de todos, não quero forçar ninguém a fazer nada que não queria. Queremos que as pessoas se sintam bem no trabalho”, disse.

Segundo Cameli, com as pessoas que realmente querem trabalhar não está tendo dificuldades. “Não dá para ficar nesse embate, sempre sobre a mesma situação. Fica um complô para que as coisas não funcionem e falo isso de um modo geral também, não só na saúde”.

O governador garantiu que está implorando para que as pessoas envolvidas no trabalho de oferecer uma saúde digna aos usuários possam dar as mãos para vencer os desafios. “Elas não enxergam que estão fazendo mal para milhares de pessoas que estão precisando da saúde. Tem que ter apoio e calor humano no trabalho para que agente possa fazer bem-feito e chegar a uma saúde que queremos”.

Gladson pontuou que ninguém pode reclamar alegando que o governo não procurou pessoas para dialogar: “fiz isso com todas as categorias”.