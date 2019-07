No Acre, tempo será seco e ensolarado, mas noite será fria, informa Davi Friale

Marcelo Figueredo de Souza, 33 anos, foi encontrado morto em sua residência, no Bairro de Copacabana, região próxima ao condomínio Buritis, em Tarauacá, na manhã deste domingo, 7.

Amigos informaram à polícia que no último dia 4 de julho, Marcelo havia sofrido um acidente de moto e que os mesmos foram deixá-lo em casa. Hoje, sentindo falta do mesmo, decidiram ir até sua casa e a encontraram fechada. Ao sentirem um cheiro forte suspeitaram que o amigo poderia estar morto. Daí decidiram arrombar a porta da casa e realmente o corpo do mesmo estava estendido no chão e ao lado uma arma de fogo.

A polícia militar foi chamada e identificou a arma, que seria um revolver calibre 38, com 3 munições intactas e 1 deflagrada. Policiais civis foram acionados para remoção do corpo, da arma e o início das investigações. As primeiras impressões é que o mesmo cometera suicídio.

Fonte: Blog do Accioly