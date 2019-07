Morre em Goiânia sexta vítima de explosão que atingiu barco em Cruzeiro do Sul

Com sete votos a favor e seis contra, a Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul aprovou a autorização para que o prefeito Ilderlei Cordeiro contraia empréstimo de R$ 15,5 milhões, dando como garantia os repasses do FPM e ICMS junto a Caixa Econômica Federal. Toda a bancada do MDB votou contrária ao projeto e a do PDT, com exceção do vereador Ronaldo, votou a favor.

Mas os votos fechados pelas bancadas irritaram o vereador Elenildo da Pesca, do PP, mesmo partido do prefeito Ilderlei. Ele votou favorável, mas protestou. ” Voto sim contrário à minha vontade e já anuncio minha saída do partido. Se não me deixarem sair sem perder o mandato, aguardo uma janela, mas saio de qualquer forma”.

O vereador Cosmo, o mais ferrenho contra o projeto, sustentou a inconstitucionalidade do empréstimo, dando como garantias as únicas duas receitas da prefeitura, O FPM e o ICMS.

O Vereador Franciney do Partido dos Trabalhadores , PT, um dos maiores defensores da aprovação do projeto, disse que ” Cruzeiro do Sul vai viver novos tempos com o serviço que será feito com esses recursos”.

Segundo o secretário de Planejamento da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Manoel Orleilson, os desembolsos da Caixa Econômica Federal já começam em agosto com R$ 5 milhões. ‘ O objetivo é asfaltar 100 km de ruas e também fazer obras de saneamento”. A carência será de 24 meses e a amortização da dívida será de 96 meses.

Votaram a favor do empréstimo os vereadores Chaguinha, Ocenir e Keleo do PDT, além de Franciney do PT, Mariazinha do PHS, Leandro do PSL e Elenildo do PP.

Votaram contra: Romário, Mazinho, Cosmo, Carlinhos e Sinhô do MDB, além de Ronaldo do PDT.