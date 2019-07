Jéssica Sales garante mais de 4 milhões em investimentos em saúde, esporte e infraestrutura

Nesse último final de semana, a deputada federal Jéssica Sales (MDB) acreana percorreu os municípios do vale do Juruá realizando visita a obras que resultados de suas emendas, assinando ordem de serviços e assumindo outros importantes compromissos na destinação de recursos, totalizando mais de R$ 4 milhões de reais para áreas que colaboram para o pleno funcionamento e desenvolvimento das cidades.

Em Cruzeiro do Sul, a parlamentar participou da assinatura da ordem de serviço para construção de um ginásio poliesportivo na Vila Assis Brasil. O investimento está orçado em 1 milhão de reais, fruto de recurso conquistado no Ministério do Esporte em 2017. Há mais de dez anos a comunidade sonhava com este investimento.

Ainda em Cruzeiro do Sul, Jéssica esteve reunida com as mães do bairro do Remanso, que há anos clamam pela construção de uma creche. O bairro é um dos mais populosos da cidade e com grande número de crianças. A parlamentar garantiu que a creche será prioridade na próxima indicação de emenda.

Jordão

De Cruzeiro do Sul, a deputada federal seguiu para o município do Jordão. Na companhia do Prefeito Élson Farias (PCdoB) e vereadores, visitou a construção do novo prédio do Conselho Tutelar; o antigo Mercado Municipal, que em breve dará lugar a uma nova estrutura, indicações garantidas ainda no primeiro mandato de Sales, onde destinou R$ 2 milhões de reais para o município. Jéssica também visitou a Escola Jairo Figueiredo, que solicitou investimentos para construção de uma quadra de esportes.

O Prefeito Élson Farias enalteceu a sensibilidade da parlamentar emedebista que é uma grande parceira do Município, “ Eu sempre coloco que um parlamentar precisa ter a sensibilidade de olhar de forma atenta para os menores, como é o caso do Jordão. A deputada Jéssica tem feito isso e eu fico muito feliz por ela está nesse mandato e pelas emendas que ela tem colocado para o Jordão”.

Mâncio Lima

Em Mâncio Lima, Jéssica participou de encontro com as principais lideranças do povo Puyanawa, das aldeias do Barão e Ipiranga. A boa receptividade da parlamentar na aldeia fez com que a mesma fosse acolhida pelo cacique na “Takanisa” , a casa da Sabedoria . Sales celebrou junto à comunidade o compromisso que fez da destinação de uma emenda parlamentar já este ano e que já está garantida, no valor de R$ 726.000,00 mil reais para construção da primeira Unidade Básica de Saúde dentro da terra indígena. Outros investimentos necessários aos mais de 760 indígenas que moram da comunidade foram pautados durante a reunião . “Queremos parabenizar a atitude dela, pelo compromisso com o nosso povo, ela é uma parlamentar que faz diferente de outros parlamentares, já cumpriu compromissos com a gente e se comprometendo em nos ajudar em algo mais que a comunidade precisa”, destacou Joel Puyanawa, cacique da aldeia.

Ainda em Mâncio Lima, a cidade mais ocidental do Brasil, a deputada esteve na comunidade rural Santo Antônio, mostrando que investir na saúde e na qualidade de vida da população continua sendo prioridade em seu mandato. A localidade vai ser beneficiada com um recurso no valor de 300 mil reais para construção de banheiros domiciliares.

“Faço política de forma democrática e participativa, independentemente de cores partidárias, minha prioridade é e sempre será o povo, por isso faço questão de ir in loco, estar perto, sentir a necessidade, agir e apresentar resultados em prol da melhor qualidade de vida do povo acreano. Prova disso são os mais de R$ 100 milhões de reais já destinados por mim aos municípios acreanos”, finalizou Sales.

