Incêndio destrói escola rural situada no município de Plácido de Castro

No programa ‘Fale com o Governador’, chefe do Executivo disse que levantamento de dívidas já é realizado

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, afirmou nesta segunda-feira, 8, que pediu um levantamento à equipe econômica sobre a dívida com as empresas terceirizadas deixada pela administração anterior.

“Na semana passada, estive com todos os representantes dessas empresas e me informei do que estava em aberto [para pagar]. E o que estiver em atraso vamos fazer um acordo para quitar”, anunciou Gladson Cameli no programa ‘Fale com o Governador’, que foi ao ar nesta segunda-feira, com a participação da secretária de Estado de Saúde, Mônica Kanaan.

A equipe econômica do governo está fazendo um levantamento de contratos para que, primeiro possa dar respaldo administrativo ao governo Gladson Cameli, não causando problemas como o crime de improbidade depois, para então começar a pagar.

“Eu só quero a paciência de todos, porque não podemos fazer nada que não esteja dentro da legalidade”, destacou Cameli.

O governador lembrou o fato de que sua administração está atenta a todas as demandas sindicais da administração pública e que na Saúde, a reorganização da pasta está evoluindo satisfatoriamente.

“Ninguém pode reclamar que eu não procurei o diálogo, que eu não busquei as categorias [para ouvi-las e atender às suas reivindicações]”, pontuou o governador.

Transplante todas as semanas

O governador elogiou a equipe de profissionais em Saúde da Fundação Hospitalar do Estado do Acre, que vem realizando, em média, um transplante por semana, garantindo a vida às pessoas que aguardam por um procedimento.

“Nesta semana que passou foram dois: um de rim e outro de fígado. Agora, se fosse em outros tempos estavam fazendo um alarde grande”.

O governador reconhece que há muito o que fazer para os próximos meses, mas “que o calor humano é fundamental para que as coisas aconteçam como a população merece”.