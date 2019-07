Governador quer construir Colégio Militar na Cidade do Povo

O juiz Sérgio Moro vai se afastar do cargo de Ministro da Justiça do dia 15 a 19 de julho. De acordo com a publicação desta segunda-feira do Diário Oficial da União, o motivo do afastamento é pessoal.

Segundo a assessoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a licença foi concedida pelo presidente Jair Bolsonaro. Sérgio Moro vai estar de férias durante 5 dias, sem remuneração, já que assumiu no dia 1º de janeiro e ainda não poderia tirar férias. Nesse período, o secretário executivo Luiz Pontel responderá pelo ministério.

A notícia vem à tona em meio as novas mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil, nas quais o juiz teria tido conversas com procuradores do Ministério Público.

