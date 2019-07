Fies e P-Fies 2019.2 divulgam resultados do processo seletivo amanhã (9)

Complementação da inscrição deverá ser feita até 12 de julho

Candidatos que se inscreveram pré-seleção do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) ou pré-aprovação na modalidade Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies), ambos para as vagas referentes a 2019.2, poderão consultar os resultados amanhã, dia 9. O Fies disponibilizará a chamada única com lista de espera, diferente do P-fies que não contará com lista de espera. A consulta pode ser feita no site do Fies e nas instituições de ensino participantes. Os candidatos pré-selecionados na modalidade Fies deverão acessar o FiesSeleção no período de 10 até as 23h59 do dia 12 de julho (horário de Brasília, para complementar a inscrição.

Após a complementação será preciso comparecer à CPSA para validar as informações em até cinco dias úteis, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao da complementação. A próxima etapa é o comparecimento do estudante a um agente financeiro em até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela CPSA, com a documentação exigida e especificada para contratar o financiamento.

O que fazer se for aprovado na modalidade P-Fies

Já os pré-selecionados na modalidade P-Fies devem comparecer à CPSA para validar as informações a partir do dia imediatamente subsequente ao da sua pré-aprovação. Depois será preciso comparecer ao agente operador de crédito escolhido entre os que pré-aprovarem seu financiamento, após a disponibilização do DRI ou documento equivalente, por qualquer meio, inclusive eletronicamente, devendo apresentar a documentação complementar, se for exigida.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil