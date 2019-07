Durante carnavale, Polícia Rodoviária Federal registra três acidentes e dois feridos

Policiais Militares do 1° Batalhão prenderam na manhã desta segunda-feira (8) Márcio Santos da Silva e Gabriel Wervelly de Oliveira, ambos de 22 anos, pelo crime de receptação e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu no bairro Aviário, em Rio Branco.

A polícia recebeu informação via Ciosp, que dois indivíduos estariam trafegando em uma motocicleta Honda CG 160 de cor preta, placa NXS-2056 pela ponte do bairro São Francisco. Uma guarnição se deslocou até a região e se deparou com a dupla na motocicleta. Foi feito uma abordagem e condutor da moto saiu correndo na tentativa de fugir, mas foi detido. Na revista pessoal foi encontrado na cintura de Gabriel um revólver calibre 38 com a numeração raspada e 6 munições intactas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e a dupla foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

De acordo com a Polícia a motocicleta havia sido roubada na noite do dia 05 deste mês na avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areal na capital.