Dupla é presa com moto roubada e arma de fogo no bairro Aviário, em Rio Branco

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente a escola de ensino fundamental Alonso Padilha, localizada no quilômetro 63 do Ramal Cabo Severino, situado na zona rural do município de Plácido de Castro. O fogo atingiu a instituição de ensino na madrugada do último sábado (6).

Segundo a Polícia Civil, equipes foram até ao local do incêndio nesta segunda-feira, 8, para iniciar as investigações, que dirão se o sinistro foi provocado ou acidental. Até o momento, as causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Não havia ninguém na escola no momento do incêndio Após o incêndio, restaram apenas os banheiros, únicos cômodos construídos de alvenaria. Demais compartimentos da escola, feitos de madeira, foram completamente destruídos.