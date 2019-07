Coronéis que serão “os olhos da nuca” de Mônica Feres na Sesacre são nomeados

Foram nomeados nesta segunda-feira, 8, os coronéis da reserva do exército de Minas Gerais, Jorge Fernando de Rezende e Wagner Mattos de Moraes, que exercerão os cargos de Secretário Adjunto de Assistência à Saúde e Secretário Adjunto Executivo – Administrativo, Orçamento e Finanças na Secretaria de Saúde, respectivamente. A informação consta na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.

A dupla foi apresentada no início do mês durante coletiva de imprensa na Casa Civil pela secretária de saúde, Mônica Feres. De acordo com a gestora da pasta de saúde, os militares tem ampla experiência na área de gestão pública e terão como missão ajudar a desburocratizar os gargalos da saúde. Ele também são amigos do esposo de Mônica Feres, o também Coronel da Reserva Reginaldo Ramos Machado.

Juntamente com os militares, mônica informou que fez três comissões para fazer levantamento de dados para organizar escalas, outra para patrimônio, outra para checar os contratos. E que mudanças vão ser feitas para que a saúde funcione no estado.

Nos bastidores, a nomeação dos militares é apontado como um sinal significativo de que a equipe que pertencia ao ex-secretário da pasta, Alysson Bestene, que atualmente está na articulação do governo, deve ser dissolvida nos próximos dias.