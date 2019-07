“Às vezes me olho no espelho e pergunto: qual é a tua, Gladson?”

Gladson Cameli tem enfrentado o maior dos problemas em seu governo: o ego de seus aliados. O governador não poupou críticas aos seus principais aliados na condução do Estado enquanto falava sobre os problemas enfrentados nesta gestão. Durante entrevista concedida ao programa ‘Fale com o Governador’ nesta segunda-feira, 8, Cameli fez questão de revelar que o ego de secretários, coordenadores, gestores e colaboradores em geral está atrapalhando desnecessariamente o andamento dos trabalhos referentes ao progresso do Acre.

Para Gladson, o grande problema não é a saúde, não é a educação, tampouco a segurança. Segundo o governador, o grande entrave é o ego das pessoas que trabalham no governo. “É secretário que não quer falar com o governador, é outro que quer ser mais que o governador, é um querendo puxar o tapete do outro”, destacou.

Para instruir seus parceiros que possam estar incluídos na crítica do ego, ele ressaltou que por vezes, quando não sabe bem o que está fazendo, “me olho no espelho e pergunto: qual é a tua, Gladson?” e passa a racionar e agir como deveria.

Com relação a essas questões internas, Cameli diz estar reiterando diversas vezes aos seus gestores que parem de inflar o ego. “Se não estivermos juntos e ter humildade, não tem como avançar. Ficar nessa disputa pequena não dá. Vamos parar com o ego”, pediu o governador.