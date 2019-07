Prefeitura realiza 3ª edição da corrida Brasileia Running Fire

O Carnaval fora de época em Brasiléia conhecido como Carnavale terá este ano um ritmo novo, mas da terra. Isso mesmo, o cantor e compositor Álamo Kário que é uma das figuras regionais de tradição da festa na fronteira acreana fez junto com uma equipe de produção, um clip com uma música especial para a cidade. A melodia embalada no axé retrata o carinho que a população local tem pelos turistas e sua história.

A música composta por Álamo Kário foi um presente do cantor para a cidade e deverá ser um dos sucessos do Carnaval deste ano que começa na sexta-feira, 5 e termina no domingo, 7. O aniversário de Brasiléia comemorado dia 3 de julho tem uma vasta programação semanal finalizada com os três dias de Carnaval.

Este ano Brasiléia completa 109 anos e para marcar esta data especial o cantor e compositor Alamo Kario resolver embalar todo o público com uma nova música contando um pouco da história e alegria da população local. Em uma das estrofes da letra da música, Alamo diz “Sejam bem-vindos a terra das palmeiras, são os votos desse povo acolhedor”. Nesse ritmo a melodia traz o carinho e vida cotidiana da população destacando a ansiedade pelo CarnaVale esperado todos os anos.

Segundo Alamo, a festa do Carnaval na cidade mostra o sentimento de amor e carinho da população de Brasiléia pelo Acre e seus turistas. “É uma energia contagiante que sentimos quando atravessamos a ponte José Augusto e chegamos a Brasiléia. Povo animado, acolhedor, totalmente com astral pra cima. Quando chego e subo no palco essa energia aumenta cada vez mais. Uma população que me identifico muito”, destacou.

O cantor relevou ainda para a reportagem que sua música será um novo marco ao CarnaVale. “A festa passará a ter uma música que vai define toda a folia do Carnaval Fora de época da cidade. Espero que a população e os turistas gostem e curtam muito esse axé feito com muito carinho e dedicação”, disse Alamo.

Programação Carnavale:

05/07 (Sexta-feira) – Início as 22h; Banda Levada do Gueto e Sandra Melo e Banda.

06/07 (Sábado) – Início as 22h; Álamo Kário, Chiclete com Banana e Ferdinei Rios.

07/07 (Domingo) – Início as 16h com matine para as crianças; as 22h Banda Perfil e Luan Lima.

(O CARNAVALE NÃO CONTA COM AS ROLINHAS DO CORONEL)

Histórico Álamo Kário

Cantor, compositor, produtor musical e instrumentista, nasceu em Mossoró-RN. Começou sua carreira cantando em festivais universitários onde cursava Letras, e tocando em trios elétricos, casas de shows e teatros do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.

É influenciado pelas guitarras e a energia do rock´n´roll, mais tem no sangue a raiz e o suingue da música nordestina, onde deixa isso muito claro nos seus três registros fonográficos. 1986, gravou um compacto duplo, intitulado “Um Novo Dia” onde solidificou sua carreira como artista autoral no Rio Grande do Norte. Em 1990, chegou em Rio Branco, Acre, para fazer alguns shows, e à partir dessa temporada, foi se firmando e se identificando com a cultura e a particularidade dos acreanos. Tem um vasto trabalho em todo o Estado, e já se apresentou do alto Acre ao vale do Juruá. Navegando em vários estilos: Desde a MPB em bares e casas de shows, até grandes eventos de rua como carnaval, réveillon, festivais, além do trabalho autoral ao longo desses 30 anos de carreira.

DISCOGRAFIA

1986 – O primeiro disco(compacto duplo). Gravado em Recife com total influência do Rock , estilo que arrebatou os anos 80.

1998 – O segundo disco. Gravado no Rio de Janeiro e inspirado pela vertente pop, mais flertando com outros estilos, como o reggae, blues e o baião.

2006 – O terceiro disco. Gravado em Rio Branco. Um trabalho firmado pela sonoridade e influência da música nordestina, mas com guitarras e fragmentos do Rock.

2017 – O quarto disco