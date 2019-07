Filho mata o pai com tiro de espingarda em Rio Branco

O ano de 2019 não tem sido nada bom para o torcedor acreano. Para os que costumam ir até os estádios torcer para seus times ou para os clubes acreanos que representam o estado em competições nacionais, a temporada tem sido de decepções.

Aliás, o saldo tem sido extremamente negativo, se comparado aos resultados alcançados alguns anos atrás. Com Rio Branco e Atlético Acreano, o futebol do estado passou a ser considerado a principal força do futebol do Norte do país, rivalizando diretamente com o futebol paraense, que é muito maior em termos de estrutura e torcida por parte dos clubes daquele estado.

Exemplo do quanto o futebol acreano tem perdido força e respeito dos adversários são as campanhas nas competições nacionais este ano. No Campeonato Brasileiro deste ano na Série D, Galvez e Rio Branco decepcionaram seus torcedores e não conseguiram se classificar para a próxima fase.

Na terceirona, o Atlético é o lanterna de seu grupo e corre sério risco de rebaixamento.

A esperança de alegria dos acreanos, amantes do futebol, está depositada nos pés dos jogadores da Seleção Brasileira. Depois do fracasso na Copa do Mundo no ano passado, quando a seleção canarinho foi eliminada ainda nas quartas de final da Copa da Rússia, depois de perder por 2 a 1 para a Bélgica, o Brasil está um jogo de conquistar a Copa América, disputada em casa. Título que o Brasil não ganha há 12 anos.

A final, neste domingo, no estádio do Maracanã, às três da tarde, horário do Acre, será contra um improvável adversário. O Peru, eliminou favoritos com o Uruguai e o atual bicampeão, Chile.

O ac24horas foi às ruas ouvir a opinião dos torcedores acreanos que são unânimes em afirmar que o Brasil sai de campo neste domingo com o título da Copa América.

É a opinião, por exemplo de Júnior Mota, comerciante de 33 anos, torcedor assíduo das arquibancadas e sempre presente nos jogos do Rio Branco. Ele acredita que o Brasil vença a Copa América, mas com certa dificuldade, pois acredita que o time peruano será bem diferente daquele que perdeu na fase classificatória para o Brasil por 5 a 0. “Estou confiante que o Brasil ganha, mas não com a facilidade do primeiro jogo! “É bom o Brasil não facilitar, tem que jogar concentrado e focado para evitar qualquer imprevisto”.

Já se depender do palpite da professora de Educação Física da Escola ABC, professora Carla Aguiar, 44, ex-jogadora de handebol das principais equipes do Acre, o Brasil já é campeão. “Estou bem confiante que o Brasil vença o Peru e conquiste novamente um título de Copa América. Não vejo o time peruano com essa qualidade para resistir ao time brasileiro”.

Quem transborda de otimismo é o microempresário, Aureliano Neto 50 anos. Peladeiro de final de semana, diz que o Brasil vence fácil. “Estou confiante, acredito que o Brasil vença a final por 3 a 1.

Já quem analisa o jogo não só pelo lado da paixão, o Brasil também é favorito contra a seleção peruana. Cronista esportivo de traços refinados, Francisco Dandão, 62 anos, hoje residindo na cidade de Fortaleza-CE, mas sempre acompanhando o futebol local, fala confiante de uma vitória brasileira.. “Estou absolutamente confiante no título do Brasil. Em futebol, tudo pode acontecer, mas não vejo outro adversário mais fácil do que o Peru. Se o Peru resolver encarar de frente, toma outro “sacode”.

O empresário Adem Araújo, um dos maiores patrocinadores do futebol local, e que também é vice-presidente da Federação de Futebol do Acre, explica que o Brasil vai levar a Copa América, mas alerta para o crescimento do time peruano nesta reta final de competição. “Se o Brasil fizer um gol nos primeiros minutos de partida vai forçar o time peruano sair para o jogo, assim podemos liquidar a fatura nos contra-ataques. No entanto, a demora do gol pode deixar a equipe andina mais à vontade na partida e contando com o oportunismo do artilheiro Paolo Guerrero”.

Já o narrador esportivo Deise Leite, 48 anos, Rádio Eco Acre FM 106.5, aposta no coletivo da Seleção Brasileira para vencer o surpreendente time peruano nesta reta final da Copa América. “Acho que será um jogo tranquilo para o Brasil. Os peruanos já estão no lucro pelo resultado construído até aqui”.

Por fim, o ac24horas também ouviu outro amante do futebol. O juiz de direito e escritor José Augusto Fontes, 58 anos, torcedor vascaíno, acredita que o Brasil vença o selecionado peruano neste domingo na grande decisão da Copa América. “Estou sim confiante numa vitória da seleção brasileira, pois o time canarinho é bem ofensivo em relação ao time peruano”.

Então é se preparar, cruzar os dedos e torcer para que nossa seleção faça jus à toda sua história e a todo o favoritismo contra o Peru, na grande final da Copa América.