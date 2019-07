Explosão do barco em Cruzeiro do Sul completa um mês

O delegado Lindomar Ventura, que investiga a explosão do barco ocorrida no dia 7 de junho, no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, disse que vai pedir mais prazo para conclusão do Inquérito Policial e o envio para o Ministério Público Estadual. Dos 18 feridos, 5 morreram, 3 permanecem internados e os demais tiveram alta.

Para o delegado, agora que os os feridos no incêndio estão tendo alta médica em Brasília e Goiânia e voltando para casa no Acre, ” ouvir todos os sobreviventes é fundamental para esclarecer os fatos”, cita ele, sem dar nova data para a conclusão do Inquérito.

Até agora o delegado já ouviu mais de 15 pessoas que estavam no local da explosão ou que tenham algum tipo de envolvimento no acidente e pretende escutar o máximo de sobreviventes da tragédia.

Ventura já concluiu que a explosão ocorreu enquanto o barco, com os passageiros dentro, era abastecido com 5 mil litros de combustível e que na hora houve o manuseio inadequado de uma bateria, o que produziu as faíscas que causaram a explosão.

O delegado também recebeu denúncia de que o verdadeiro dono do combustível seria um vereador de Marechal Thaumaturgo, Amadeus do PT.