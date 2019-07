Dupla em motocicleta ataca novamente e fere 4 pessoas a tiros em Rio Branco

Quatro homens foram feridos a tiros na noite deste sábado (6) em uma distribuidora localizada na rua Valdomiro Lopes, próximo a ponte no Bairro da Paz, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas ao ac24horas, os amigos Jardel dos Anjos Martins, de 24 anos; João Maciel da Silva Pinheiro, 33 anos; Maicon Uiles Ferreira e Weverton da Silva Ribeiro, de 18 anos, estavam na distribuidora quando dois homens não identificados chegaram numa motocicleta, pararam a moto e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou 6 tiros contra o estabelecimento.

Na hora dos disparos houve muita correria dos clientes. Jardel foi atingido com um projétil na perna esquerda, João com um tiro no quadril, Maicon com um tiro de raspão na cabeça e Weverton com dois projeteis nas pernas. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Três ambulância do Samu foram acionadas prestaram os primeiros atendimentos e conduziram as vítimas ao pronto socorro de Rio Branco, todos em estado de saúde estável.

Guarnições da Polícia Militar se deslocaram até a distribuidora, colheram informações e em seguida fizeram rondas na região em busca de prender os acusados, mas ninguém foi encontrado. Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os criminosos. A motivação do crime é desconhecida.