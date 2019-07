Banda Chiclete com Banana atraiu milhares de pessoas ao Carnavale

A passagem de uma frente fria vinda do sul do país fez as temperaturas despencarem em todas as regiões do Acre neste final de semana. A previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) é de que essas baixas temperaturas continuem neste domingo (7).

A friagem que atingiu o Estado deixa o clima ameno em Rio Branco e regiões Sul e Leste do estado com mais intensidade. O céu deve seguir com muitas nuvens e o sol pode aparecer sem muita intensidade.

Não há previsão de chuva na capital. Em Rio Branco as temperaturas variam entre mínima de 17°C e máxima de 27°C.