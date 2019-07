Após sofrer acidente, homem de 33 anos é encontrado morto em casa

Uma multidão aguardava a apresentação da banda baiana Chiclete com Banana, na edição do Carnavale 2019. Quem pensou que o frio iria impedir o brilho da festa, pensou errado. Tanto é que os músicos saíram de Brasileia impressionados com a animação do público presente na segunda noite do Carnavale, ocorrida nesse sábado (6).

Em entrevista coletiva, o vocalista Kill falou que não imaginava encontrar no interior do Acre um público tão grande e alegre, principalmente pela noite fria. Quem também aqueceu os foliões foi o cantor Álamo Kário, que abriu o show principal na praça Hugo Poli, centro do município.

Para a prefeitura de Brasileia, a segunda noite do Carnavale consolidou o evento como o maior evento do interior do Acre e como o melhor carnaval fora de época do Estado.

Fotos de Alexandre Lima/O Alto Acre