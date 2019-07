Rio Branco pode atingir temperatura mais baixa do ano neste sábado (6), diz Friale

O Mago do Tempo no Acre – Davi Friale – estava certo. A passagem de uma frente fria vinda do sul do país resolveu estacionar no Acre neste final de semana. As temperaturas que começaram a baixar na tarde de ontem, 5, podem atingir a mínima de 16 º neste sábado, 6, a temperatura mais baixa já registrada este ano em Rio Branco.

Hoje o tempo pode ficar a maior parte do dia encoberto e nublado, com possibilidade de chuva em algumas regiões do estado. Na capital acreana, as temperaturas podem oscilar entre máxima de 25º C e mínima de 16º C.

Já no domingo, 7, as temperaturas continuam baixas, mas o sol pode voltar a aparecer, deixando o céu parcialmente nublado no Acre.