Mesmo com o frio, foliões lotam Brasileia na primeira noite do Carnavale 2019

Com a possibilidade deste sábado, 6, ser o dia mais frio de 2019 no Estado do Acre, a movimentação no centro de Rio Branco não deixou de ser intensa e revela, por meio de fotografias registradas pelo talentoso Sérgio Vale, que o acreano tirou a capa, o agasalho ou qualquer outro tipo de vestimenta para enfrentar as baixas temperaturas anunciadas pelo pesquisador meteorológico Davi Friale no inicio da semana. A expectativa é que durante a noite e a madrugada de sábado para domingo, a temperatura chegue aos 12 graus. Ás 10h da manhã de hoje os termômetros marcavam R$ 21 graus.