Eleição que ocorrerá em outubro do Conselho de Farmácia do Acre tem chapa única inscrita

Somente a Chapa Um Novo Tempo Avante, composta pelos membros da atual diretoria do Conselho de Farmácia do Acre CRF/AC, foi inscrita para a eleição, que será realizada em outubro. O prazo para as inscrições, iniciado dia 1° de julho, foi encerrado às 17 horas desta-sexta-feira, 5.A gestão é para o biênio 2020/2021.

O atual presidente do CRFAC, João Vitor Italiano Braz, ressalta que a falta de chapas concorrentes, ” sinaliza que estamos no caminho certo e contamos com apoio da maioria dos nossos inscritos, que são os farmacêuticos, técnicos em laboratório e da sociedade’.

As alterações com relação à atual diretoria e chapa inscrita, são: a conselheira regional, Luana Esteves, será a vice e Robson Fugihara, passa a ser secretário geral.

Mesmo com chapa única as eleições devem ser realizadas nos dias 9,10 e 11 de outubro. Haverá um computador na sede do CRF Ac disponível para a votação do meio dia do dia 9 ao meio dia do dia 11.

As vagas são para os cargos de Diretoria (Presidente, Vice-Presidente, Secretaria Geral e Tesoureiro). Também haverá a escolha de três conselheiros regionais.

Chapa Um Novo Tempo Avante!!

Presidente: João Vitor Italiano Braz

Vice-Presidente: Luana Esteves

Secretário-Geral: Robson Fugihara

Tesoureiro: Stheferson Brito