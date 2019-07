Atlético perde mais uma na Série C; Ipiranga vence acreanos por 2 a 0

Ladrões arrombaram pela terceira vez Setor de Identificação da Polícia Civil situado no município de Cruzeiro do Sul. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (4). Durante a ação, os ladrões levaram todas as câmeras fotográficas e outros equipamentos de informática que são utilizados para a emissão de carteiras de identidade, prejuízo calculado em cerca de R$ 60 mil segundo funcionários.

Com o roubo dos equipamentos, os serviços de emissão de documentos pessoais em Cruzeiro do Sul estão suspenso, sem previsão de retorno. Esta já é terceira vez que acontece furtos no local em um período de um ano.

A Polícia Civil informou que não vai ser pronunciar sobre o assunto no momento e vai aguardar a investigação. Apenas informou que os ladrões entram por uma janela que foi arrombada.

O prédio está há mais quatro meses sem vigia durante a noite o que, segundo os investigadores, tem facilitado ações criminosas.

Com informações JuruáOnLine