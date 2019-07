Arraial da Universidade Federal do Acre espera mais de 6 mil pessoas em três dias de festa

O tradicional Arraial da Universidade Federal do Acre (Ufac) teve início na noite dessa sexta-feira (5). Este ano, os organizadores esperam receber mais de seis mil pessoas nas três noites de festa, que encerra neste domingo (7). Com uma expetativa de mais de duas mil pessoas por noite, o arraial conta com 47 barracas de comidas, artesanato e bebidas, elaboradas pelos próprios acadêmicos da instituição.

A quadrilha da Universidade, a ‘Capivara na Roça’ é atração principal nas três noites de arraial. Toda a estrutura montada no Centro de Convenções da Ufac foi organizada por alunos dos 34 cursos da instituição.

De acordo com o presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE), o evento começa sempre às 18 horas e encerra as atividades por volta de meia-noite. Além das atividades juninas, também se apresentam cantores da comunidade acadêmica.