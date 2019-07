Argentina e Chile jogam semifinal da Copa América em São Paulo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) no Acre abriu edital para contratação imediata e cadastros de reserva de pessoas ao quadro de funcionários com nível médio e superior. As vagas são para Rio Branco e Brasileia.

O Senac está construindo uma unidade própria no município de Brasileia, por isso já inicia o processo de contratação dos futuros funcionários por meio do processo seletivo. A nova unidade do Sena na fronteira do Acre já entre em funcionamento em 2020.

As inscrições começaram no último dia 2 e seguem até o próximo dia 12 de julho e devem ser feitas por meio do sitehttp://portal.ac.senac.br/processo-seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 45,00 para cargos de nível médio e R$60,00 cargos de nível superior.

Em Rio Branco, as vagas para nível médio são para Assistente de Atendimento e Vendas, Monitor de Alunos e Motorista Contador. E, para nível superior, são para Orientador Educacional de Gestão e Negócios, Orientador Educacional de Informática, Orientador Educacional de Saúde (Enfermagem) e Supervisor Pedagógico.

Já em Brasileia, as vagas são destinadas ao nível médio são para Assistente de Atendimento e Vendas, Assistente de Biblioteca, Assistente Educacional e Monitor de Alunos; as de nível superior são para Orientador Educacional de Gestão e Negócios, Orientador Educacional de Informática, Orientador Educacional de Saúde (Enfermagem) e Supervisor Pedagógico.

O processo Seletivo para nível médio se dará em duas etapas, sendo a primeira prova de conhecimentos teóricos e a segunda etapa analise de títulos. Os candidatos às vagas de nível superior além das duas etapas já citadas participarão de uma terceira etapa composta por prova prática.