Táxi: categoria lança serviço com viagem a R$ 5; seis primeiras horas serão gratuitas

Preocupado com a concorrência dos diversos aplicativos de transporte urbano que tomaram conta dos passageiros acreanos, o sindicato dos taxistas do Estado do Acre decidiu inovar. Na próxima segunda-feira, 8, a categoria vai pedir à prefeitura de Rio Branco a liberação para colocar em prática um meio de transporte que já é realidade em capitais como Manaus (AM) e Porto Velho (RO): o táxi compartilhado.

A proposta visa baratear ainda mais o custo do transporte ao passageiro e, ainda, manter a sobrevivência dos taxistas que vêm sofrendo a pouca procura de clientes desde a chegada dos aplicativos. “Também é uma forma de enfrentar a concorrência do transporte clandestino. Assim vamos tentar continuar sobrevivendo no mercado com essa medida e implementar o táxi compartilhado”, afirma o presidente do sindicato da categoria no Acre, Esperidião Teixeira.

O táxi compartilhado funciona da seguinte maneira: uma corrida de qualquer bairro de Rio Branco para o centro da cidade custará R$ 5 (com quatro passageiros no veículo). Uma corrida do centro para qualquer bairro da mesma forma, no valor de R$ 5 (também com o carro completo), ou seja, se num aplicativo comum o cliente paga de R$ 12 a R$ 15 reais para ultrapassar dois bairros, no táxi compartilhado pagará apenas R$ 10.

“O valor de R$ 5 vai ser o mesmo para as quatro pessoas que estiverem no táxi. Vamos fazer esse serviço em todos os bairros e prestar o melhor atendimento possível”, garante Teixeira. Agora, para a categoria, o cliente poderá escolher mais uma opção de transporte seguro na cidade.

Esperidião explica que em Manaus e Porto Velho os taxistas tiveram um pouco de dificuldade e entraves jurídicos até conseguirem efetivar o serviço, mas acredita que em Rio Branco a prefeita Socorro Neri e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) vão acatar o pedido. “Vamos protocolar a ideia na prefeitura do município, provavelmente na próxima semana. Vamos trabalhar baseados na lei”.

Lançamento com serviço gratuito

Assim que o táxi compartilhado for aceito pela prefeitura de Rio Branco, o sindicato promete fazer as seis primeiras horas do serviço de maneira gratuita. “O transporte mudou muito e vamos seguir essa linha com base numa lei implementada em Porto Velho”, diz o presidente do sindicato dos taxistas.

Por enquanto, os taxistas organizam a reunião com o executivo municipal elaborando adesivos e divulgando o novo serviço à população. Até a noite dessa quinta-feira, 4, mais de 50% dos taxistas já tinham aderido ao lançamento do táxi compartilhado.

A grande aposta é o lançamento do serviço de táxi compartilhado, oferecendo as seis primeiras horas serão gratuitas aos passageiros, como forma de divulgar o novo meio de transporte.