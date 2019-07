Robelson Dias será o novo superintendente do MAPA no Acre e Luziel é rifado do cargo

O policial militar Robelson Dias será o novo superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Acre (MAPA). A confirmação foi dada pela deputada federal Mara Rocha (PSDB), que teve a garantia do presidente Jair Bolsonaro (PSL) que o órgão ministerial no Estado seria do PSDB.

Antes, a pasta era de domínio do Partido Progressista, do governador Gladson Cameli e o professor Luziel Carvalho, pré-candidato a prefeitura de Rio Branco pelo partido do chefe do Palácio Rio Branco, era quem chefiava o MAPA, mas foi comunicado oficialmente de sua exoneração nesta sexta-feira, 5.

Braço direito da família Rocha, Robelson estava exercendo o cargo de assessor especial no gabinete do vice-governador Major Rocha. Ele tem 37 anos e é formado em engenharia florestal pela Universidade Federal do Acre.

Segundo apurou ac24horas, Luziel deverá ser acomodado em algum cargo do terceiro escalão do governo Gladson Cameli.