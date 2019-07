Relatório do MPAC aponta redução de mortes violentas na área do 4º Batalhão da PM

Segundo relatório elaborado pelo observatório de análise criminal do Ministério Público do Estado do Acre – MPAC, o número de mortes violentas ocorridas na 4ª Regional, no primeiro semestre de 2019, reduziu 47,5% em relação ao mesmo período do ano passado. De um total de 40 óbitos ocorridos até julho de 2018, as 21 mortes registradas neste ano evidenciam o desempenho positivo do policiamento preventivo realizado pelo 4º Batalhão da Polícia Militar do Estado Acre, somado às demais forças da Segurança Pública.

O relatório contabilizou o total de óbitos de cada natureza que compõe o grupo de mortes violentas intencionais (MVI), entre eles homicídio doloso consumado, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Em todo o estado houve uma redução de 33,9% dos números, e de todas as regionais da capital, a redução de MVI da 4ª Regional foi a mais expressiva, seguida de perto pela redução de 33,3% na 3ª Regional.

O mesmo relatório apontou que 74% dos crimes foram cometidos com arma de fogo, 20% com o uso de armas branca, e 6% com outros instrumentos. A principal motivação, quase 60% dos números de MVI, seria o acerto de contas movido pela tráfico de drogas, conflitos em geral relacionados às organizações criminosas.

Segundo o Major PM Felipe Russo, comandante do 4º Batalhão da PM, mesmo com a dificuldade de efetivo que atinge toda a corporação, os militares estão conseguindo mostrar bons resultados, evidenciados no relatório do MP. “Quero reconhecer e agradecer o empenho dos militares do 4° Batalhão, que não têm medido esforços no sentido de dar o melhor de si durante o serviço. Mas também é imperioso agradecer o apoio fundamental do Comando Geral, através do CPO-1, que vem direcionando grande parte das operações saturação, bem como o DIROP, com o envio do BOPE, BPA, BPTran e Escolar, para auxiliar no patrulhamento. Tenho certeza que nossos índices irão melhorar ainda mais”, pontuou.

Responsável pelo policiamento de 71 bairros da capital e também do município do Bujari, o 4° Batalhão possui talvez a extensão territorial do CPO-1, com um área que corresponde a aproximadamente 35% da cidade. Apesar disso, apresentou também uma redução de 16,9% do número de roubos em relação ao ano anterior. Em todo o estado, a redução chegou a 10% dos números totais.

Assessoria de Comunicação do 4°BPM