Projeto Criança Feliz promove grande bazar solidário neste sábado

O prefeito Mazinho Serafim se dirigiu aos ramais da zona rural de Sena Madureira para vistoriar e acompanhar o andamento das obras de abertura e reabertura de ramais, iniciadas pela gestão municipal. Nessa quinta-feira, 4, o prefeito iniciou as visitas conversando com moradores e produtores rurais do Ramal do São Raimundo, localizado no quilômetro 60, na divisa entre Sena e Manoel Urbano.

Lá, Mazinho ouviu os pedidos da comunidade, presenciou o que a área necessita, juntamente a equipe técnica da secretaria de Obras do município, e garantiu o início dos serviços para a próxima semana. O Ramal do São Raimundo é um dos ramais que ainda terão obras iniciadas neste semestre.

“As obras neste ramal devem começar já na próxima semana e por isso viemos conversar com os moradores para ouvir o que eles precisam com maior urgência. Explicamos como será feito o trabalho de recuperação do ramal e reafirmamos nosso compromisso de melhorar a vida das pessoas que vivem na zona rural”, destacou o prefeito.

Já no Ramal da Fátima, situado no Projeto Joaquim de Matos, no quilômetro 38 do município, o prefeito vistoriou as obras de abertura e reabertura do ramal, que já começaram. “Aqui nós demos um parecer da situação dos serviços que já estão em curso e continuamos nosso trabalho de ouvir os moradores. Tratamos sobre o que já foi feito, com relação à reabertura do ramal e também sobre projetos futuros que possam atender essa e outras comunidades”, garantiu Serafim.

A visita técnica por parte da prefeitura teve a presença de profissionais da secretaria de Obras do município e dos vereadores Dos Anjos e Tom Cabeleireiro, que têm dado todo apoio ao prefeito no processo de construção e reconstrução dos ramais de Sena Madureira.