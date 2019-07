Prefeito Mazinho Serafim vistoria obras em ramais e atende pedido de produtores

A senadora Mailza Gomes (PP) recebeu na presidência do partido no Senado Federal, na manhã dessa quinta-feira, 4, os secretários municipais do Acre que foram acompanhados do presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Acre (COSEMS-AC), Daniel Herculano, para conversar sobre as demandas dos municípios e solicitar recursos parlamentares.

Mailza garantiu que vai destinar recursos da Saúde para os 22 municípios do estado. O presidente da Fundação Hospitalar do Acre (Fundahcre), Lúcio Brasil, também participou da reunião.

Após ouvir as demandas de cada município, a senadora frisou que a situação da Saúde do Acre, realmente, precisa melhorar, já que passou cerca de 20 anos sem atenção devida. “Visitei as unidades de saúde nos municípios e fiquei preocupadíssima com o que vi. Já conversei com o governador sobre a importância de mudar essa realidade e ele me garantiu que essa é uma das prioridades da gestão dele”.

Em reunião com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Gomes disse que é preciso de investimentos para ampliar a qualidade da saúde pública no Acre. “Também aproveitei a oportunidade e o convidei para ir ao nosso estado e conhecer a realidade da saúde acreana”, destacou Mailza.