Paulo Cezar: “questões jurídicas se discutem na justiça”

O secretário de Segurança Pública, Paulo Cezar, disse ontem ao BLOG DO CRICA de que não vai entrar em polêmica pública com a Juíza da Vara de Execuções Penais, Dra. Luana Campos, acerca das medidas tomadas pelo IAPEN no sistema penitenciário é que as questões jurídicas sob direito dos presos devem ser discutidas no âmbito da justiça. “Até aqui tudo o que foi analisado foi dado ganho de causa ao IAPEN em Liminares do Tribunal de Justiça”, argumentou. Disse desconhecer qualquer acordo que venha a incentivar a uma rebelião na Penal, para os presos se matarem, e vir verba federal para o Estado. “Os nossos recursos vêm de emendas parlamentares e individuais”, explica. Mas ressalva que se a magistrada tem estas informações deve acionar o Ministério Público para a tomada de providências. Paulo César falou que não tem nenhum sentido de que promove movimento para buscar desgastar a imagem da Juíza Luana Campos por ser mulher: “tenho o maior respeito pelas mulheres, tanto é que antes de vir para a secretaria trabalhava no gabinete da desembargadora Denise Bonfim, a quem servi com orgulho”. O secretário considera que a discussão pública sobre problemas no sistema de segurança ter vindo para o público não é bom para a imagem das instituições, que deveriam estar unidas para combater o crime. E a respeito da acusação de fomento a uma rebelião por parte do IAPEN mandou abrir uma sindicância. “Da minha parte não vou entrar em nenhum debate público”, prometeu o secretário Paulo César ao BLOG DO CRICA.

DIA DO FICO

O deputado Luiz Tchê (PDT) descartou boatos de que estaria propenso a entregar a liderança do governo na Assembléia Legislativa. “Não existe isso, nem foi cogitado, as coisas estão funcionando bem na base do governo”, falou ontem ao BLOG do CRICA um tranqüilo Tchê.

FORA DA BASE

Conversei ontem com o deputado Roberto Duarte (MDB) sobre a sua ida para a base do governo. “Nada disso, continuarei com o meu posicionamento de independência, não vou entrar na base como foi mencionado”, garantiu. Mas ressalvou o perfil democrático do governador Gladson Cameli, que respeita as suas posições e sanciona todos os seus projetos.

NÃO ADIANTOU O BERREIRO

Aprovada com folga na Comissão Especial, o projeto da Previdência Social também caminha para uma aprovação com larga maioria no plenário da Câmara Federal. Não adiantou o berreiro da oposição e dos que queriam manter os privilégios corporativistas e foram contra.

EMYLSON FARIAS

O ex-candidato a vice-governador Emylson Farias está participando de todas as atividades políticas do PDT e respeitando a decisão do partido em ser base do governo, me disse ontem o deputado Luiz Tchê. Nega que Emylson será preparado para disputar a prefeitura de Xapuri.

MUITA CONVERSA

O deputado Luiz Tchê (PDT) trabalha no sentido de ter candidatos a prefeitos em vários municípios. Em Xapuri, segundo ele, Emylson Farias ficou de indicar um nome ao partido.

NÃO VAI EMPLACAR

A proposta da deputada Antonia Sales (MDB) de fixar em 2.0% a participação da Defensoria Pública no orçamento estadual foi descartada após discussões técnicas. Embora uma medida justa, criaria problemas com o Judiciário, Legislativo, MP, que não aumentarão os seus tetos.

SUMIU NA BURAQUEIRA

O vice-governador Major Rocha, que indicou todos os cargos na Segurança Pública e a quem foi dado carta-branca pelo governador Gladson Cameli para comandar o setor, simplesmente sumiu e não emitiu uma opinião sobre a briga pública entre IAPEN X Juíza Luana Campos.

TIRE A SAÚDE DA UTI

Antes de buscar um confronto com a prefeita Socorro Neri e tentar passar na tora a gestão das UPAS para o município, a secretária de Saúde, Mônica Feres, deveria primeiro providenciar o básico para as unidades estaduais, onde tem faltado até seringas e outros insumos mínimos.

SE LIVRAR DO PROBLEMA

Ao invés de estar preocupado em superar os entraves na saúde pública, quem defende esta transferência das UPAS, quer se livrar de suas responsabilidades de prestar um bom atendimento a quem procura as UPAS. É um assunto que tem de ser tratado com seriedade.

NÃO SE GANHA COM CRISES

A PMRB está voltada para fortalecer a Atenção Básica, há UBS em construção, profissionais sendo contratados para suprir os vazios de atendimento básico em saúde ainda existentes. Sensibilidade, dona Mônica! Não comece a sua gestão criando uma crise institucional.

VIROU UMA GUERRA

O clima interno no IAPEN é de guerra entre os grupos que apoiam o diretor Lucas Gomes e os que lhe fazem oposição, guerra esta que já passou dos muros da instituição e está nas redes sociais, onde virou um grande debate com revelações de supostos podres dos envolvidos.

MUITO LAMENTÁVEL

Tudo isso é muito lamentável. Justamente por parte dos que deveriam estar unidos no combate ao crime. Volto a dizer que esta briga interna do IAPEN, envolvendo ainda a Juíza Luana Campos e o secretário de Segurança, Paulo César, vem pegando mal na opinião pública.

DIEGO PAULISTA

É o nome que será candidato a prefeito de Capixaba pelo SOLIDARIEDADE. Aliás, Capixaba vem sendo alvo de escândalos protagonizados por sucessivos prefeitos. Espera-se que, se o Diego Paulista ganhar a eleição do próximo ano, consiga tirar o município das manchetes policiais.

BISAR PARA NÃO ESQUECER

Ainda estamos muito longe, mas volto a bisar de que se o governador Gladson Cameli não sair candidato à reeleição, o senador Sérgio Petecão (PSD) vai para disputa. Conheço este jogo.

FOGO CRUZADO

A candidatura do professor Minoru Kinpara pelo PSDB entrou de graça num fogo cruzado com os demais aliados do governador Gladson Cameli, depois do rompimento político com a deputada federal Mara Rocha (PSDB). Os apoiadores do Gladson querem um nome do grupo.

NÃO SERIA FÁCIL

Tinha comentado que fazer do professor Minoru candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSDB seria favas contadas, mas entre isso e ser o nome a ser apoiado pelos demais partidos da aliança governamental haveria uma distância grande. Falo do que escuto nos papos políticos.

O QUE MAIS ESCUTO

O que mais tenho escutado nas conversas diárias com deputados da base do governo sobre a eleição municipal na capital é de que apoiar um nome indicado pelo Major Rocha para a prefeitura seria lhe dar um cacife alto. Em caso de vitória, teria a PMRB e a vice-governadoria.

ERRO DO ROCHA

Um dos comentários que sempre surge nestas rodas é de que o Major Rocha, por ser inteligente, ele pensa que os demais partidos são burros e serão puxados pelo beiço para apoiar o seu candidato a prefeito da capital. Querem apoiar um nome indicado pelo Gladson.

FORA DA DISPUTA

O ex-deputado Ney Amorim (sem partido) não será candidato a prefeito de Rio Branco. A sua meta é organizar um partido para brigar por uma vaga de deputada federal em 2022.

PROCURAR OUTRO NOME

O MDB deve procurar outro nome para ser candidato a prefeito da capital no próximo ano, o deputado Roberto Duarte (MDB) tirou de tempo esta intenção. O que vai tentar mesmo é emplacar como candidato à PMRB pelo MDB, o seu amigo e vereador Emerson Jarude.

SOLTANDO FUMAÇA

Falei ontem com uma das figuras de proa da oposição em Brasiléia. Soltava fumaça pelas narinas com o convite feito pelo governador Gladson para a prefeita Fernanda Hassem ser candidata á reeleição pelo PROGRESSISTAS. “É um desrespeito aos aliados”, desabafou.

OUTRA QUEIXA

Outra queixa ouvida pelo BLOG DO CRICA foi que governador Gladson Cameli depois de eleito nunca fez uma reunião com os que lhe deram a maior votação em Brasiléia, mas em compensação sempre enche a prefeita Fernanda Hassem de elogios públicos, mesmo sendo do PT e adversária política. Ao invés da choradeira, deveriam era se organizar e encontrar um nome novo para a disputa do próximo ano. A questão é que a oposição em Brasiléia estagnou.