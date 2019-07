Passagens aéreas sobem 15,8% e em Rio Branco e Cruzeiro do Sul registra queda de 13,9%

Os passageiros do Acre continuam sofrendo com a falta de concorrência entre as companhias aéreas. As passagens aéreas em Rio Branco subiram de R$ 561,36 para R$ 649,94, um aumento de 15,8%, segundo os Indicadores do Mercado de Transporte Aéreo da Agência Nacional de aviação Civil (ANAC). A ferramenta da agência reguladora da aviação civil analisou todos os bilhetes pagos na capital entre os meses de janeiro e abril deste ano em relação a igual período deste ano.

Os preços das passagens aéreas pagas pelos passageiros dos voos do Cruzeiro do Sul sofreram uma queda de 13,9% entre janeiro e abril deste ano em relação a igual período de 2018. O valor do bilhete foi reduzido de 524,80 para R$ 451,63. Neste mercado apenas a companhia Gol oferece um voo. A redução dos preços ocorre em função das promoções lançadas pela companhia para atrair passageiros em seus voos entre as duas cidades.

As passagens aéreas baratas nos voos do Cruzeiro do Sul estão disponíveis para compraras antecipadas. No site da Gol os bilhetes de ida e volta de Cruzeiro do Sul para Rio Branco custam R$ 404. Já o valor dos bilhetes no sentido inverso custam R$ R$ 470, valor com as taxas de embarques incluídas. Os menores preços entre as duas cidades são para viagens nos meses de setembro, outubro e novembro deste ano, exceto nos feriados. (Confira abaixo as promoções).

Um dos motivos do aumento das passagens aéreas de Rio Branco é a redução de voos. A Gol, por exemplo, deixou de oferecer em abril deste ano voo direto de Rio Branco para Porto Velho. A tendência é de mais aumento a partir de junho, quando a LATAM reduziu de dois para um o número de voos da capital para Brasília. A companhia lançou um voo direto de Rio Branco para Guarulhos (SP). Os valores das passagens do Acre referentes a junho ainda não foram divulgados pela ANAC.

Fonte: Tudo Viagem