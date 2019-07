“Operação Carnavale” da PRF fiscaliza BRs 364 e 317 a partir desta sexta-feira (5)

O maior carnaval fora de época do Acre começa nesta sexta-feira, 5, no município de Brasileia. Milhares de pessoas viajam até a fronteira do Estado para curtir a festa. Por isso, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) já fiscalizam as estradas da BR-364 e 317 com a “Operação Carnavale 2019” para coibir acidentes de trânsito e a criminalidade.

Além de fiscalizar as rodovias, os policiais também orientam os condutores. A operação vai seguir até a próxima segunda-feira (8). O órgão disponibiliza uma ação mais intensiva com relação a medidas de prevenção, junto a outros órgãos de segurança pública.

Serão fiscalizadas ultrapassagens proibidas, condutores com consumo de álcool, transporte irregular de pessoas, além de abordagens e consultadas de documentações.

Hoje será a primeira noite do carnaval fora de época em Brasileia. Este ano, a prefeitura do município espera receber mais de 40 mil pessoas ao final do evento. A atração principal será a Banda Chiclete com Banana.