Pelo tom de debate público envolvendo a Vara de Execuções Penais, a Secretaria de Segurança Pública e o Instituto de Administração Penitenciária o FOC está para explodir como um barril de pólvora, daqueles vistos nos velhos filmes de faroeste americano. Películas que o presidente Jair Bolsonaro assistia quando era garoto. Já basta o medo diário por conta das guerras das facções, dos assaltos e roubos. A situação é tão preocupante que quem mora perto do presídio, como a dona Leuda Souza, está pensando em financiar na Caixa Econômica a construção de um abrigo antiaéreo. Alguém poderia propor um encontro com a participação do Ministério Público para afinar a orquestra. Ah, não deixem os políticos federais fora da reunião. São responsáveis pela feitura das leis em Brasília.

. A revista Veja agora também é esquerdista, comunista, cubana, venezuelana, começou a divulgar diálogos entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol.

. Diálogos nada republicanos, se verdadeiros realmente.

. A cobra fumando, a jiripoca piando e a porca torcendo o rabo!

. Aos poucos o caminhão de melancias do governo vai se ajeitando…

. O Acre tá tipo aqueles batelão velho de transportar castanha precisando de um novo calafeto, quando tapa um rombo na popa abre outro na proa.

. Carregado de farinha…não pode molhar!

. Se (como está pretendendo) construir a ponte sobre o rio Acre em Brasiléia o governador Gladson Cameli entra para a história da região.

. O ex-governador Nabor Junior fez a ponte atual e nunca perdeu uma eleição no Vale do Acre.

. As condições do Estado só permitiam construir a que aí está, passa um carro por vez mas serviu muito bem todos esses anos, ainda serve.

. A ex-vereadora pastora Sandra Asfury saiu do radar.

. Sabe quando os deputados da base do governo vão ficar totalmente satisfeitos?

. No dia em que o companheiro Lhé se abraçar e beijar a bandeira de Israel.

. Não é só o Tribunal de Justiça que quer mais recursos do governo, a Assembleia Legislativa também precisa pagar as rescisões dos ex-assessores dos ex-deputados.

. É ex pra pra todo lado!

. Sem esquecer os advogados dos pobres, a Defensoria, como dizia o ex-deputado Eber Machado.

. Eber Machado se afastou totalmente da política, sua vida agora é fazer a obra de Deus como pastor e missionário.

. Ouviu o chamado…

. O Partido Liberal, comandado pela deputada federal Antônia Lúcia, começa a se articular para as eleições municipais em todo o Estado, principalmente na capital.

. Governador Gladson e deputada federal Mara Rocha deveriam marcar um encontro para conversar, dialogar, aparar as arestas.

. Não há nada que uma boa conversa não resolva!

. “Apalavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor”, disse o rei Salomão.

. O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT) é tão na dele que ninguém ouve fala nada da cidade.

. Nem de bom, nem de ruim!

. O Brasil está perdendo o Fundo Amazônia que já gastou por aqui a bagatela de R$ 3,5 bilhões de reais.

. Na verdade, ninguém precisa desse dinheiro da Alemanha e Noruega!

. Nós é que temos que mandar para eles uns trocados porque temos dinheiro sobrando pelas tabelas.

. Era só o que faltava para confirmar a demência!

. Bom dia!