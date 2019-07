Assaltante é morto e outro fica ferido durante assalto frustrado na Custódio Freire

Qualificações gratuitas ofertadas pelo Sistema FIEAC no município tiveram início em junho e seguem até o dia 12 deste mês

Feijó tem sido nas últimas semanas a capital do conhecimento no Acre. Isso porque, desde o dia 17 de junho, a cidade recebe dezenas de cursos de qualificação gratuitos ofertados pelo Sistema Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), por meio do projeto Caravana do Desenvolvimento. A expectativa é de que aproximadamente mil pessoas concluam as capacitações ofertadas no município pelo SESI, SENAI, Sebrae e Senac.

Em nova visita aos cursos nesta sexta-feira, 5, o presidente da FIEAC, José Adriano, reforçou o convite para que todos os alunos compareçam na próxima sexta-feira, dia 12, na solenidade de certificação da Caravana do Desenvolvimento. O evento está marcado para começar às 17h30, na Escola Estadual José Gurgel Rabelo.

“Será um momento de muita celebração. Iremos preparar uma grande festa para comemorar esse novo ciclo que Feijó terá após a Caravana do Desenvolvimento. Ao concluírem essas qualificações, vocês alunos terão muito mais condições de conseguirem um bom emprego ou até mesmo de abrirem seus próprios empreendimentos. Sejam determinados e façam bom uso do valioso certificado que receberão”, declarou o presidente em conversa com os estudantes.

José Adriano também ressaltou a importância das parcerias para que o Sistema FIEAC possa promover os mutirões de qualificação profissional no interior do Estado. “Agradeço sempre aos prefeitos, que nos dão total apoio nas cidades aonde vamos, assim como o Sebrae e Senac, que estiveram conosco em Sena Madureira no mês de maio e agora aqui em Feijó. O trabalho em conjunto é essencial para que tenhamos resultados extraordinários”, enfatizou o empresário.

Assessoria FIEAC