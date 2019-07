Aproximação de frente fria deixa tempo instável nesta sexta-feira (5)

A prefeita Socorro Neri inaugura nesta sexta-feira, 5, o Arena Rio Branco. Localizado na Avenida Amadeo Barbosa, ao lado do estádio Arena da Floresta, o espaço conta com pista de caminhada a ser entregue pela prefeita às 17h, e Casa da Cultura – Quadrilhódromo, a ser inaugurado na sequência, às 19h. O espaço Arena Rio Branco é mais uma opção de cultura, esporte e lazer para população.

Após a solenidade de inauguração, o Quadrilhódromo receberá o início da segunda etapa do 13º Circuito Junino de Rio Branco. O evento contará com apresentações de quadrilhas juninas, comidas típicas, brincadeiras, e muito mais. A prefeita Socorro Neri garantiu linha de ônibus com saída do Terminal Urbano e destinação ao Arena Rio Branco durante a segunda (nos dias 5, 6 e 7) e terceira etapa (12, 13 e 14) do Circuito.

Serão entregues 900 metros da pista de caminhada. A Casa da Cultura – Quadrilhódromo, novo espaço destinado ao movimento junino da capital, é fruto de emendas parlamentares dos ex-deputados federais Léo de Brito e Major Rocha, do senador Sérgio Petecão e de recursos próprios. A construção do Quadrilhódromo contou com investimento de mais de R$ 550 mil.