Após confirmação de Mara, Robelson recusa cargo de superintendente do Mapa e continua no “colo” se Rocha

O policial militar Robelson Dias informou ao ac24horas na tarde desta sexta-feira, 5, que recusou o convite formulado pela deputada federal Mara Rocha para assumir a superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Acre (MAPA).

Dias que é engenheiro florestal formado pela Universidade Federal do Acre disse que se reuniu com o vice-governador Major Rocha, amigos e familiares e resolveu abdicar do cargo para ser Ajudante de Ordens no gabinete do vice.

” Eu agradeço o convite da deputada, mas resolvi não aceitar. A equipe do Ministério me ligou perguntando se eu poderia assumir, eu disse que sim, mas que conversaria primeiro com as pessoas próximas a mim para tomar uma decisão”, disse.

Dias, que tem 37 anos, acompanha o vice o governador há mais de 10 anos e é considerado o assessor mais próximo de Rocha.

Na manhã de hoje, a deputada Mara Rocha havia confirmado ao ac24horas que Robelson seria o novo superintendente no lugar do advogado Luziel Carvalho, que pertence ao Progressistas, partido do governador Gladson Cameli. O ac24horas a procurou novamente para perguntar quem será o substituto de Dias no MAPA, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta. A expectativa é que o novo escolhido seja alguém ligado ao grupo do PSDB.