Álamo Kário faz música exclusiva para o Carnavale de Brasiléia

O tradicional desfile cívico em comemoração aos 109 anos do município de Brasileia foi realizado na noite de quarta-feira, 3, na Av. Geny Assis. A prefeita Fernanda Hassem abriu o desfile ao lado do vice-prefeito Carlinhos do Pelado e o governador Gladson Cameli, o qual foi muito prestigiado por parlamentares, militares, secretários de Estado e do Município e pela população.

A prefeita Fernanda Hassem destacou a satisfação em comemorar juntamente com a população, mais um aniversário da cidade. A gestora aproveitou para agradecer a participação das instituições e a parceira da população. Ela também parabenizou as escolas municipais pela criatividade das apresentações na avenida.

“O dever de fazer muito mais por Brasiléia aumenta a cada dia. A população merece receber saúde e educação de qualidade, assim com qualidade de vida na rural, sei que ainda há por se fazer, mas nosso esforço tem sido hercúleo. Meu coração está cheio de gratidão por ver minha cidade completando 109 anos e prosperando, passamos por muitas dificuldades cm as alagações de 2012 e depois em 2015, e hoje lutamos para reconstruir nossa Brasileia e ocupar o lugar de destaque de capital do Alto Acre. O meu coração está cheio de gratidão pela participação de todos”, disse emocionada a prefeita Fernanda Hassem.

O desfile contou com a participação do Exército, Corpo de Bombeiros e Bombeiros Mirins, Banda de Música Polícia Militar, Banda de Percussão Banpek, Grupo da Melhor Idade de Brasileia, creche municipal e demais escolas, e ainda teve a presença de alunos da escola Mariano Batista, da vizinha Cobija.

Uma extensa programação marca o aniversário de 109 anos de Brasileia. As atividades tiveram início dia 29 de junho e vão até o dia 7 de julho. Na noite de terça-feira uma multidão assistiu ao show do cantor de música gospel, Samuel Mariano na Praça Hugo Poli, nesta quarta-feira, data que marca o aniversário do município, a programação começou ainda na madrugada com uma alvorada nas ruas da cidade com a participação da Banda de Música da Polícia Militar e salva de tiros. O Carnavale, que este ano vai contar com a banda baiana Chiclete com Banana, começa nesta sexta-feira e termina no domingo. O evento é gratuito e promete recorde de público.

Prestigiaram o desfile cívico em homenagem aos 109 anos de Brasileia, o prefeito de Epitaciolândia Tião Flores, a vice-governadora do Estado de Pando (Bolívia), Paola Terrazas, o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Jenilson Leite, os deputados estaduais Manoel Moraes, Antônio Pedro e Maria Antônia, os vereadores Rogerio Pontes, presidente da câmara, Edu Queiroz, Antônio Francisco, Rosivete, Rosildo e demais autoridades municipais e representantes da sociedade civil organizada.