Acreano é denunciado pelo MPAC por avisar sobre blitz de trânsito em grupo de Whatsapp

A coleta de materiais para exames de pessoas idosas e com deficiência será feita pelos laboratórios do município ou conveniados de acordo com a proposta de lei do vereador José Carlos Juruna.

A matéria apresentada na Câmara determina que os laboratórios do município ou conveniados com o município de Rio Branco, passarão a realizar a coleta de materiais para exames laboratoriais de pessoas idosas e pessoas com deficiência em suas residências.

“Meu projeto de Lei, após sancionado pela prefeita Socorro Neri, tornará obrigatório que os laboratórios façam esta coleta nas casas dos nossos idosos, pessoas com deficiência e que tenham a mobilidade reduzida. A coleta poderá ser feitas nas residências ou nas unidades de saúde mais próximas. Me preocupo com as dificuldades que essas pessoas têm de transporte e locomoção, por isso apresentei esse projeto em que é obrigatório as unidades de Saúde e os laboratórios fixar cópia desta lei nas salas de atendimento de espera e de consulta, de fácil visibilidade e para amplo conhecimento da população’.

De acordo com o parlamentar, o serviço vai permitir uma redução no tempo do diagnóstico do paciente, já que a população da área rural, por exemplo, não vai mais precisar fazer o deslocamento até os postos de Saúde.